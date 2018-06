Casa Bianca conferma: incontro tra Trump e Kim il 12 giugno a Singapore

L'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un è in programma a Singapore per il 12 giugno alle ore 9. Lo ha comunicato la Casa Bianca. "Ci stiamo preparando attivamente per il summit", ha detto Sarah Sanders, portavoce di Trump, parlando di "progressi significativi" nelle discussioni con Pyongyang. Gli Stati Uniti avevano annullato il vertice che era già stato fissato per quella stessa data.

L'atteso faccia a faccia si terrà a Singapore, dove "un team di esperti sta ultimando i preparativi e rimarrà attivo fino all'inizio del vertice", ha dichiarato la Sanders, aggiungendo che Trump sta ricevendo quotidianamente briefing della sicurezza nazionale sulla Corea del Nord in vista dell'incontro.



Il Cremlino: "Abbiamo invitato Kim in Russia" - Intanto il leader nordcoreano è stato invitato in Russia. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, precisando che durante il loro incontro a Pyongyang il 31 maggio il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov "ha consegnato a Kim Jong-un un invito" da parte di Putin "a visitare la Russia". Kim potrebbe essere in Russia per il Forum economico orientale in programma a Vladivostok dall'11 al 13 settembre, ma le autorità russe non hanno ancora ricevuto dal leader nordcoreano una risposta alla lettera di Putin.