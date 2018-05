Corea del Nord, sito nucleare di Punggye-ri completamente smantellato

Verso le 11 locali (le 4 in Italia) c'è stata la prima detonazione con la dinamite sistemata nel tunnel settentrionale. Altri due tunnel, invece, sono collassati intorno alle 14 con analogo utilizzo di esplosivo, mentre altre detonazioni hanno seguito la distruzione di strutture di supporto di superficie, tra cui edifici di vario genere e magazzini. Pyongyang non ha invitato, diversamente da quanto detto in un primo tempo, ispettori internazionali ad assistere alle operazioni effettuate.



In bilico l'incontro Trump-Kim Jong-un - Pyongyang intanto ha minacciato di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno tra Donald Trump e Kim Jong-un se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Il viceministro degli Esteri, ha detto che il faccia a faccia dipende da "decisioni e comportamenti" Usa. Nel mirino poi il vicepresidente Mike Pence, accusato di commenti "ignoranti e stupidi" per l'accostamento tra Corea del Nord e Libia.



Il presidente Usa: "Il vertice sarebbe una grande cosa per il mondo" - Se il vertice con Kim Jong-un ci sarà, "sarà una grande cosa per la Corea del Nord e una grande cosa per il mondo intero", ha affermato il presidente americano Trump in un'intervista a Fox, aggiungendo che gli piacerebbe "una denuclearizzazione immediata. Ma un'azione più graduale si renderà probabilmente necessaria".