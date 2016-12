Colorado, treno travolge furgone: cinque morti, tra cui tre bimbi

Cinque persone, tra cui tre bambini, sono morte travolte da un treno dell'Amtrak, in Colorado. Secondo quanto reso noto dalla polizia, attraversando i binari il van non avrebbe dato la precedenza al treno a una stazione non lontano da Trinidad. Un'altra delle persone che erano a bordo del furgone, una ragazza, è rimasta gravemente ferita. Nessun ferito a bordo del treno.