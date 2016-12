Cina, scontro camion-moto: centauro esce vivo per miracolo dalle lamiere

Ha visto la morte in faccia e può dirsi miracolato, l'uomo sulla moto che è finito sotto le ruote di un camion e ne è uscito vivo, tra l'incredulità dei presenti. E' accaduto in Cina e il tutto è stato ripreso da una telecamera montata sull'auto che seguiva il centauro. A causa strada ghiacciata, si vede il tir travolgere frontalmente il motociclista che, a sua volta, perde il controllo delle due ruote, e viene trascinato per 10 metri contro il guardrail. Quello che accade subito dopo ha dell'incredibile.