Chi è Josefa, la donna con gli occhi sbarrati ripescata nel Mediterraneo

Una volta trasbordata sulla nave di Open Arms, dove ad attenderla c'erano i sanitari e la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli, Josefa ha impiegato alcune ore per riprendersi , dire il proprio nome e raccontare ai presenti la sua storia. Quando è stata salvata si trovava, infatti, in stato di shock e in ipotermia grave . E' stata subito adagiata sul ponte dell'imbarcazione e avvolta con teli termici, ma continuava a tremare. Al braccio una flebo di soluzione fisiologica: aveva bisogno di essere reidratata.

E in francese, lentamente, con un filo di voce, ha ricostruito il suo calvario. "Sono del Camerun, - ha raccontato, come riferisce Annalisa Camilli. - Sono scappata dal mio Paese perché mio marito mi picchiava. Mi picchiava perché non potevo avere figli".



Fuggiva dalle botte Josefa, ma una volta in Libia ha trovato altri aguzzini ad attenderla: e altre botte. Fino alla partenza e al naufragio. Ma di quest'ultimo evento non ricorda nulla. "Sono arrivati i poliziotti libici - ha solo detto. - E hanno cominciato a picchiarci". Di una cosa è certa Josefa: non vuole tornare in Libia.