Cesare Battisti dal Brasile: "Se sarò estradato in Italia mi uccideranno"

Nel caso in cui fossi estradato in Italia, "gli agenti penitenziari italiani hanno detto che mi uccideranno": lo ha detto alla stampa brasiliana Cesare Battisti alla vigilia della riunione del Supremo Tribunale brasiliano, ricordando "l'odio alimentato in tutti questi anni da una parte dei media e dalle forze politiche italiane". "Ho paura della violenza fisica", ha aggiunto il terrorista dei Pac condannato all'ergastolo per quattro omicidi.