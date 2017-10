Brasile, un giudice blocca l'estradizione di Cesare Battisti

Stop all'estradizione di Cesare Battisti. Il giudice Luiz Fux del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano, ha concesso a Battisti una misura cautelare per la quale l'ex membro del Proletari Armati per il Comunismo non potrà essere estradato dal Paese finché la stessa Alta Corte non avrà emesso un parere sulla richiesta di Habeas corpus presentata dai suoi avvocati. Il Supremo Tribunale Federale si riunirà per esaminare il caso il 24 ottobre.