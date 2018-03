Catalogna, l'ex presidente Puigdemont fermato alla frontiera in Germania

L'ex presidente catalano in esilio Carles Puigdemont, contro il quale la Spagna ha emesso una nuova richiesta europea di arresto ed estradizione, è stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra la Danimarca e la Germania, proveniente dalla Finlandia e diretto in Belgio, dove risiede. Lo ha reso noto il suo avvocato, Jaume Alonso-Cuevillas. Puigdemont è trattenuto in attesa di accertamenti.