Brexit, spunta piano segreto di Londra: "Dalla Ue solo immigrati qualificati"

Il Guardian online rivela le proposte restrittive per ridurre l'immigrazione europea elaborate dal governo inglese per il dopo Brexit . E' previsto che la libera circolazione dei lavoratori finisca subito dopo l'uscita del Paese dall'Ue, che venga scoraggiato l'ingresso di persone non qualificatie e che sia introdotto l'obbligo del passaporto. Nello stesso documento si precisa però che queste proposte "sono soggette ai negoziati con l'Ue".

Il documento è datato agosto 2017 e, sottolinea il giornale, punta a dare priorità ai britannici nell'accesso ai posti di lavoro. Per i lavoratori Ue qualificati sono proposti invece permessi di residenza più lunghi, da 3 fino a 5 anni. Fra le altre potenziali restrizioni, quelle riguardanti i ricongiungimenti familiari, col rischio che molte famiglie siano così divise. Le proposte devono essere ancora approvate dai ministri.



Il ministro della Difesa: "Non chiuderemo le porte" - "Noi vogliamo attirare persone, non chiudere porte in faccia". Così il ministro della Difesa britannico, Michael Fallon, in merito alle rivelazioni del Guardian su un "piano segreto" di Downing Street per ridurre il numero di immigrati dall'Ue. "Sull'immigrazione bisogna trovare un punto di equilibrio", afferma Fallon precisando che nei prossimi mesi il governo delineerà il suo programma per regolare i flussi dall'Unione europea dopo la Brexit.