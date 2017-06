Brexit, May a vertice Ue farà proposta su diritti cittadini europei

La premier britannica Theresa May presenterà al vertice Ue del prossimo fine settimana ai leader dei 27 Paesi Ue "l'offerta" britannica sui diritti dei cittadini, nell'ambito dei negoziati per la Brexit appena iniziati. Lo ha annunciato il ministro britannico per la Brexit, David Davis. "La premier farà il punto sull'argomento con i dirigenti europei", ha detto Davis, delegato ai negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.