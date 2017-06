Brexit, Gentiloni: "Buone le intenzioni della May, ma da verificare"

L'apertura del premier britannico Theresa May sui cittadini Ue in Gran Bretagna per la gestione della Brexit viene promossa con riserva anche dal nostro primo ministro Paolo Gentiloni. Dopo l'accoglienza gelida in merito da parte del presidente Ue Jean Claude Juncker, il nostro capo di governo valuta la proposta come "una dimostrazione di buone intenzioni", ma precisa che "ci sono molte cose da verificare al riguardo".