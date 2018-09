Brexit, 2,6 milioni di elettori cambiano idea: ora sono a favore dell'Ue

Oltre 2,6 milioni di elettori britannici hanno cambiato idea sulla Brexit e ora sono contrari a un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. E' quanto emerge da un sondaggio dell'azienda informatica Focaldata. Secondo i media inglesi, se questi elettori avessero votato per rimanere nella Ue al referendum del 23 giugno 2016 , il popolo del "Remain" avrebbe vinto in modo netto.

Il sondaggio è stato realizzato per il gruppo "Best for Britain", che si batte affiché il Paese resti nella Ue. La maggioranza degli elettori che hanno cambiato idea sono laburisti, indica il sondaggio, e questo dovrebbe aumentare la pressione sul leader del partito Jeremy Corbyn e indurlo ad assumere una posizione più dura contro la Brexit.



Dal sondaggio emerge inoltre che 970mila persone che nel 2016 hanno votato contro la Brexit oggi voterebbero a favore: il partito anti-Brexit, quindi, registra un guadagno netto di oltre 1,6 milioni di persone.



Intanto i negoziati fra Gran Bretagna ed Europa sono entrati nella fase finale. "Qualsiasi sarà lo scenario, il Regno Unito lascerà comunque l'Unione a marzo del prossimo anno", ha detto il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab. "Saremo preparati per tutte le eventualità possano emergere dai negoziati", ha aggiunto.