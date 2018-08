30 agosto 2018 13:42 La Brexit fa paura, Panasonic sposterà la sede europea ad Amsterdam Anche il colosso dellʼelettronica trasferirà gli uffici del Vecchio Continente fuori dalla Gran Bretagna. Lʼultimo caso di una lunga lista

Panasonic sposterà la sua sede europea da Londra ad Amsterdam per evitare potenziali noie fiscali dovute all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, decisa con il voto sulla Brexit. Lo ha affermato l'amministratore delegato in Europa dell'azienda giapponese, Laurent Abadie, spiegando che Panasonic potrebbe comunque considerare la sede inglese come "paradiso fiscale" se dovesse abbassare le imposte sui profitti delle imprese.

Timori giapponesi - Quello del colosso dell'elettronica (che trasferirà circa la metà della ventina di persone che lavorano negli uffici londinesi) è solo l'ultimo caso di un'importante società internazionale che decide di lasciare l'isola britannica in vista della Brexit. Oltre a Panasonic, anche altre realtà giapponesi si sono mosse in questo senso, scegliendo di spostarsi o di prendere in considerazione l'ipotesi: le banche Mitsubishi Ufj Financial Group e Sumitomo Mitsui Financial Group e gli istituti di intermediazione Nomura Holdings e Daiwa Securities.

Le banche - Restando nel settore bancario, Barclays Bank, Bank of America, Jp Morgan e Aberdeen Standard Investments hanno individuato in Dublino la città per stabilire i propri quartier generali. Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno puntato invece su Francoforte, sede della Banca centrale europea, destinazione individuata anche da Goldman Sachs che "dividerà" l'attività con Parigi. Le svizzere Ubs e Credit Suisse muoveranno dipendenti tra Francoforte e Madrid.