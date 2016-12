Brexit, la Gran Bretagna dice addio all'Unione europea. Cameron si dimette: "Nuovo premier entro ottobre"

L'Ocse, sebbene contraria alla Brexit, "non risparmierà ora i suoi sforzi nel supportare il governo del Regno Unito allo scopo di rendere la transizione piu' morbida possibile e andare avanti nell'agenda economia e sociale del Paese". Lo afferma il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico Angel Gurria secondo cui "aiuteremo anche l'Unione Europea e la comunità internazionale a fare fronte al meglio alle conseguenze di questa decisione". L'Ocse ritiene che "l'apertura, l'integrazione e la diversità renderà le nostre economie e società più forti e giuste. Per questo continueremo a sostenere il progetto europeo".