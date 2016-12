1 novembre 2014 Boko Haram, le liceali rapite in Nigeria "convertite all'Islam e date in sposa" L'annuncio è stato data dalla stessa organizzazione in un video. Sotto shock le famiglie delle studentesse scomparse in aprile dal paese di Chibok Tweet google 0 Invia ad un amico

14:36 - Le 219 liceali rapite in Nigeria dai terroristi di Boko Haram sono state "convertite all'Islam e date in sposa". Lo annuncia la stessa organizzazione in un video. Sotto shock le famiglie delle studentesse scomparse in aprile dal paese di Chibok. "Siamo scioccati ma non sorpresi: non abbiamo mai creduto nella possibilità di trattare con loro. Sono inaffidabili", ha detto il capo degli anziani della comunità locale.

Inoltre gli islamici - come affermato nel video da uno dei leader del gruppo, Abubakar Shekau - detengono un ostaggio tedesco. L'uomo è stato rapito il 16 luglio a Gombi, ad un centinaio di chilometri da Yola, la capitale dello Stato di Adamawa, nel nord est del Paese, e fino ad oggi si ignoravano le sue sorti.



I terroristi hanno infine smentito qualsiasi accordo sul cessate il fuoco con il governo nigeriano, definito bugiardo.