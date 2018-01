Belgio, esplode palazzina ad Anversa: due morti e 14 feriti, tra cui un italiano

Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione ad Anversa, in Belgio. Due i morti e 14 i feriti, tra i quali anche un italiano. Una persona è in condizione critiche, altre 5 sono gravi. In sette, tra cui un bambino, sono stati estratti vivi dalle macerie. I soccorsi hanno lavorato tutta la notte alla ricerca di superstiti: la polizia ha fatto sapere che le due vittime sono state ritrovate senza vita sotto le macerie.