Esplosione nel Milanese, distrutto l'ultimo piano di una palazzina: 6 feriti

Un'esplosione ha distrutto l'ultimo piano di una palazzina a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Secondo quanto riporta l'Areu, l'Agenzia regionale emergenza e urgenza, sei persone sono rimaste coinvolte in modo non grave. Tra loro anche un bimbo di nove anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, carabinieri e polizia. Al momento le cause dell'esplosione non sono note, anche se l'ipotesi è quella di una fuga di gas.