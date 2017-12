Imperia, esplosione in un appartamento: ferito un 77enne

Un uomo di 77 anni è rimasto ferito in un'esplosione avvenuta in un appartamento all'interno di uno stabile di Baiardo, in provincia di Imperia. Molto probabilmente lo scoppio è stato provocato da una fuga di gas. "Almeno tre sono gli stabili rimasti gravemente lesionati", ha riferito il sindaco Francesco Laura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.