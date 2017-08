Barcellona, media spagnoli: "Tre dei 4 ricercati uccisi a Cambrils"

Tre dei quattro ricercati per l'attentato a Barcellona sono uccisi dalla polizia dopo l'attacco della notte scorsa a Cambrils. Lo riferiscono i media spagnoli. Tra questi - precisa El Mundo citando fonti investigative - ci sarebbe anche Moussa Oukabir, insieme a Sais Aallaa e Mohamed Hycham. L'unico ancora in fuga sarebbe quindi Younes Abouyaaqoub, nato il 1 gennaio 1995 a Mrirt, in Marocco, e residente a Ripoll, dove risiedeva anche Moussa.