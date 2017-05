Atterraggio da paura in Florida: pilota arriva senza una ruota

Paura in volo per un jet privato partito dal Belize e diretto in Florida: subito dopo il decollo, il velivolo ha perso una ruota, ma il pilota ha proseguito il viaggio. Una volta giunto a destinazione, all'aeroporto di Sarasota, il comandante ha però dovuto tentare un atterraggio d'emergenza. Nelle immagini si vede l'aereo approcciare la pista e, al momento dell'atterraggio, sprizzare scintille dal carrello senza ruota.