Attentato Parigi, il terrorista è nato in Cecenia | "Neutralizzato in nove minuti"

Il terrorista che ha accoltellato i passanti sabato sera a Parigi era nato in Cecenia nel 1997, era incensurato ma schedato come "S" "per la sua vicinanza agli ambienti radicali islamici". I suoi genitori sono stati messi sotto custodia della polizia. L'uomo sarebbe stato neutralizzato in nove minuti e avrebbe urlato ai poliziotti: "Uccidetemi o vi uccido io". Il ministro degli Interni, Gerard Collomb, ha fatto sapere che le quattro persone rimaste ferite sono "fuori pericolo".