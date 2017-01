Attentato Istanbul, spunta anche un video-selfie del presunto killer

I media turchi hanno diffuso un video-selfie del presunto attentatore di Istanbul, girato in centro. Ancora non è chiaro se sia stato girato il giorno della strage alla discoteca Reina. Nel selfie, che dura una quarantina di secondi, si vede l'uomo, con indosso lo stesso giubbotto scuro immortalato dalle telecamere di sicurezza la notte di Capodanno, che cammina per la strada, a quanto pare dalle parti di Piazza Taksim.