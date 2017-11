Argentina, insegnante di educazione fisica fa ballare l'alunna disabile

Lucas Mariano Salas Adi , insegnante di educazione fisica di San Fernando del Valle de Catamarca ( Argentina ) , ha incantato il web con una nuova performance in cui è riuscito a far ballare una sua alunna disabile durante una festa scolastica. Il giovane professore ha usato un attrezzo speciale e ha legato la piccola alle sue gambe. E' riuscito così a non farla sentire esclusa e l'ha fatta danzare insieme ai compagni di classe.

La piccola è paraplegica e non riesce a muoversi dalla vita in giù. Ha dovuto sempre rinunciare agli spettacoli con i suoi compagni del Collegio San José del Carmen. Finché non ha incontrato Lucas Mariano. Non è la prima volta che il giovane professore "presta" le sue gambe alla bimba. Già qualche mese fa si erano esibiti durante un saggio scolastico. Il video era diventato virale. Ora una nuova performance dei due sta commuovendo il web.