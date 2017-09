Arabia, sceicco: "Donne non guidino, hanno un quarto di cervello"

Non bisogna dare una patente di guida alle donne perché, rispetto ad un maschio, "hanno la mente incompleta" ed il loro cervello è grande non più di "un quarto" del cervello di un uomo. Questo il parere dello sceicco Saad al Hajari, contro cui si è sollevata un'ondata di polemiche. Costui presiede la locale "Casa della Fatwa", istituzione religiosa riconosciuta dallo stato. Solo una frase maschilista? No, perché in Arabia Saudita alle donne è vietato guidare per legge.