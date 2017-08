Balla la Macarena in mezzo alla strada, 14enne arrestato in Arabia Saudita

Un ragazzino di 14 anni, di cui non sono state diffuse le generalità né la nazionalità, è finito in manette a Gedda, in Arabia Saudita, dopo aver ballato la Macarena in mezzo alla strada, bloccando il traffico per qualche minuto. E' stato accusato di "comportamenti impropri in pubblico". L'insolita performance è stata filmata da un amico e il video, di 45 secondo, è poi finito online.