Arabia Saudita, modella si filma in minigonna: arrestata e poi rilasciata

E' stata rilasciata la modella saudita Khulood, fermata nei giorni scorsi per avere gravemente offeso la decenza pubblica e violato la relativa legge: è accusata di avere camminato in un luogo pubblico indossando una minigonna invece del lungo abito nero imposto alle donne, l’abaya, abbinato al velo. Lo riferiscono le autorità saudite.



A "incastrarla" è stato il video che lei stessa ha girato e condiviso in rete, video che la mostra mentre fa una innocente passeggiata all'interno del sito storico di Ushaiqer, un forte che si trova a 155 chilometri da Riad.



Il Comitato per la difesa della virtù e la prevenzione del vizio ha avviato una indagine che coinvolge "le autorità competenti”, in una provincia, quella di Najd, che è la casa principale del wahhabismo, l'Islam più intransigente e che rispetta ancora in maniera rigidissima la sharia.



Nelle ultime ore si è infiammata anche la polemica sui social network tra i suoi difensori e i sostenitori della legge vigente ultraconservatrice. Secondo la polizia, ha ammesso di essere lei la persona ripresa nel filmato ma il video è stato pubblicato a sua insaputa da un account a lei ingiustamente attribuito.