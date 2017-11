Amsterdam,ritardi e stop per decine voli all'aeroporto Schiphol

Decine di voli, in partenza e in arrivo, hanno subito ritardi o cancellazioni allo scalo Schiphol di Amsterdam per un problema tecnico. Il centro di controllo del traffico aereo olandese ha fatto sapere che il sistema ha ripreso a funzionare in modo soddisfacente ma che ci vorrà del tempo prima che possa lavorare a pieno ritmo. I passeggeri perciò potrebbero incorrere ancora in ritardi.