Allarme terrorismo dal Belgio: l'Isis ha inviato jihadisti in Europa

Rafforzate le misure di sicurezza - Il Belgio, ancora sotto shock per gli attacchi del 22 marzo, ha deciso di applicare misure di sicurezza rinforzate all'aeroporto di Bruxelles e agli scali regionali del Paese, alle 11 principali stazioni ferroviarie, ai trasporti pubblici, specie alla metro della capitale, e ai siti delle centrali nucleari. Lo ha affermato il direttore generale dell'Ocam, Alain Lefevre.



Il fratello di Abaaoud pronto a tornare? - Il numero uno dell'organismo, Paul Van Tigchelt, non ha invece voluto commentare le voci su Younes Abaaoud, il fratello di uno dei terroristi che colpirono Parigi, intenzionato, così pare, a tornare e vendicarlo. Van Tigchelt si è limitato a ricordare come Younes si sia allontanato dal Belgio a 15 anni per raggiungere la Siria.