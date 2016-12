Parigi, Abaaoud programmava altri attacchi in giorni di festa:"Solo l'inizio"

Non solo il Bataclan, lo Stade de France e i ristoranti dell'Xi arrondissement. Abaaoud pensava in grande e voleva creare una campagna di terrore che sarebbe durata settimane. Era tornato dalla Siria, passando la frontiera sfruttando la politica francese sui rifugiati, per controllare da vicino il commando che avrebbe dovuto compiere gli altri assalti. Voleva essere sicuro "che non esitassero".



Venerdì 13 "non è stato nulla. Per le feste vedremo quel che succederà, siamo dappertutto". Sono le parole dette da Abaaoud alla cugina nel covo di Saint Denis. A un certo punto il cellulare della ragazza squilla. E' il super-ricercato Salah che confida ai due di essere ormai al sicuro in Siria. Questa l'ultima telefonata con Abaaoud, ucciso durante il blitz delle forze dell'ordine.