Allarme chimico all'aeroporto di Londra, arrestato un 25enne

London City Airport - Londra. Gran Bretagna

La polizia britannica ha arrestato un 25enne per l'allarme chimico che venerdì scorso ha provocato l'evacuazione del City airport di Londra, con due persone ricoverate e 27 medicate sul posto per difficoltà respiratorie. L'uomo, che probabilmente ha usato un gas lacrimogeno, è accusato di "aver usato una sostanza nociva per causare gravi danni", come previsto dalla legge antiterrorismo del 2001. Dopo l'arresto è stato rilasciato su cauzione.