Afghanistan, kamikaze si fa esplodere a corteo: 7 morti a Kabul

E' di almeno 7 morti e 20 feriti il bilancio di un attacco suicida a Kabul durante un corteo per la commemorazione del comandante anti-talebano Ahmad Shah Massoud, ucciso 17 anni fa. Lo riferisce la polizia afghana. Il kamikaze ha usato una moto per lanciarsi contro il corteo. Poche ore prima, l'intelligence aveva fermato un altro attentatore che aveva cercato di farsi esplodere in un altro quartiere della città.