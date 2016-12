Addio all'infermiera del bacio a Times Square: la foto divenne icona della fine della Seconda Guerra Mondiale

La mattina del 14 agosto 1945 l'allora Greta Zimmer si recò al lavoro in un ambulatorio di Lexington Avenue tra voci insistenti della resa del Giappone dopo le bombe a Hiroshima e Nagasaki. Greta uscì per saperne di più e, una volta a Times Square, si sentì afferrare e baciare da un marinaio, al settimo cielo per la fine della guerra. Greta e George era ignari che a pochi passi c'era Alfred Eisenstaedt, il fotografo di Life, pronto col suo obiettivo a catturare il momento.



La foto "V-J Day in Times Square", fu pubblicata settimane dopo. Mendonsa, 93 anni, pescatore in pensione in Rhode Island, e la Friedman passarono anni senza saperne nulla. Solo nel 1960 vide la foto che l'aveva resa un'icona e nel 2012 lo storico Lawrence Verria fu in grado di identificarne per certo i protagonisti: George per via del tatuaggio sul braccio destro, Greta per l'altezza, la pettinatura e l'uniforme che coincideva con altre foto del tempo.