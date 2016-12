Giornata mondiale del bacio, quando la storia resta stampata sulle labbra

Il 6 luglio si celebra il World Kiss Day, la Giornata mondiale del bacio istituita nel 1990 in Gran Bretagna per celebrare il simbolo dell'amore per eccellenza. Dal celeberrimo dipinto di Hayez al bacio tra Madonna e Britney Spears, passando per grandi film come "Via col vento", coppie "esplosive" e foto eccezionali come quella di Robert Doisneau: sono numerosi i baci che hanno lasciato il loro segno sulla storia, spesso sfidando i tempi e le convenzioni e scandendo l'evoluzione della società.