Marò, l'inviato De Mistura annuncia:"L'Italia ha preso un'iniziativa forte"

13:44 - "Oggi abbiamo preso un'iniziativa molto forte e decisa per uscire dall'impasse in cui è la situazione dei marò in India". Lo ha dichiarato da New Dehli l'inviato del governo, Staffan de Mistura, precisando, senza entrare in particolari, che si tratta di un'iniziativa con "valenza giuridica e politica". Sul fronte indiano, il portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che "la vicenda è sub iudice e che il governo non intende commentare".

De Mistura, che ha prolungato la sua missione nella capitale indiana per seguire gli sviluppi della vicenda e coordinare la strategia dei legali di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, non ha voluto specificare di quale iniziativa si tratti.



"Posso dire pero' - ha aggiunto - che essa riguarda sia il ritardo inaudito che le indagini ed il processo hanno accumulato sia l'inaccettabile e possibile utilizzazione del SUA Act (La legge indiana per la repressione della pirateria) che automaticamente implica l'utilizzazione della pena di morte".