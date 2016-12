15:38 - "Sono viva! Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto e hanno pregato per me!". Lo ha twittato Olesya Zhukovskaya, l'infermiera ucraina ferita a piazza Maidan il cui tweet "Io muoio" aveva fatto il giro del mondo. Nel nuovo messaggio la ragazza ringrazia chi ha "pregato" per lei e precisa che secondo i medici le sue condizioni sono ora stabili.