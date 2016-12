Dopo una maratona di negoziati, è stato trovato un accordo tra il governo ucraino, l'opposizione, l'Ue e la Russia. Lo ha annunciato la presidenza ucraina in un comunicato. L'intesa prevede elezioni presidenziali anticipate, un governo di coalizione e una riforma costituzionale. La piazza, dopo aver inizialmente rifiutato qualsiasi compromesso, ha accettato la proposta di Ianukovich e le opposizioni hanno firmato l'accordo.

22:14 Accordo, Ban Ki-moon soddisfatto

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, è incoraggiato dall'accordo raggiunto tra il presidente ucraino Viktor Yanukovich e l'opposizione, e ha sottolineato che ora e' essenziale una rapida attuazione di tale accordo per dare il via ad una soluzione pacifica della crisi.

20:24 Ban parla con Yanukovich: attuare accordo

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha parlato al telefono con il presidente ucraino Viktor Yanukovich, e lo ha esortato a "dare attuazione all'accordo raggiunto con l'opposizione il più presto possibile". Lo ha confermato il portavoce del Palazzo di Vetro, Farhan Haq.

19:40 Obama parlerà al telefono con Putin

Il presidente americano, Barack Obama, nelle prossime ore chiamerà al telefono il presidente russo, Vladimir Putin, sulla crisi ucraina. Lo rendono noto fonti della Casa Bianca.

18:33 28 deputati lasciano il partito di Ianukovich

Almeno 28 deputati del partito delle Regioni del presidente ucraino Viktor Ianukovich hanno deciso di abbandonare il gruppo parlamentare del partito di maggioranza. Lo ha annunciato il vice presidente del parlamento Ruslan Koshulynsky, citato dall'agenzia Interfax.

18:29 Il Parlamento solleva dall'incarico il ministro dell'Interno

Il Parlamento ucraino ha sollevato dall'incarico di ministro dell'Interno, Vitali Zakharcenko, con 332 voti a favore (226 quelli necessari). Zakharcenko è accusato dall'opposizione di essere tra gli artefici delle violenze della polizia contro i manifestanti antigovernativi.

17:44 Parlamento vota norme per libertà Timoshenko

Il Parlamento ucraino ha messo ai voti una riforma del codice penale che potrebbe aprire la strada alla fine della detenzione di Iulia Timoshenko, l'ex premier e leader dell'opposizione.

17:10 Nato: bene accordo, ora stop a violenze

Anche la Nato accoglie con favore l'accordo governo-opposizione: "Deve mettere fine alla carneficina e sofferenza e spianare la strada a un dialogo democratico", si legge in un comunicato. La Nato chiede poi a tutte le parti di applicare in pieno l'intesa, astenendosi da ulteriore violenza. "Un'Ucraina indipendente, sovrana e stabile impegnata nella democrazia e nella legge, è la chiave della sicurezza euro-atlantica", conclude.

16:17 Sì Parlamento a limitazione poteri presidente

Il Parlamento ucraino ha approvato la riforma per limitare i poteri del presidente con il ritorno alla Costituzione del 2004 e l'amnistia "incondizionata" per tutti i manifestanti.

15:40 Ue: "Ora dalle parole ai fatti"

Il presidente della Ue, Herman van Rompuy, "accoglie con favore l'accordo governo-opposizione in Ucraina, compromesso necessario per lanciare l'indispensabile dialogo politico". "Ora è responsabilità di tutte le parti essere coraggiosi e trasformare le parole in fatti", si legge in un comunicato.

15:03 Firmato accordo Ianukovich-opposizioni

E' stato firmato a Kiev l'accordo fra il presidente ucraino Viktor Ianukovich e i rappresentanti delle opposizioni per mettere fine alle violenze. Previste elezioni anticipate nei prossimi mesi e subito un governo di unità nazionale e una riforma della Costituzione.

14:42 Opposizione conferma ok accordo con Ianukovich

L'opposizione ucraina ha deciso di siglare un accordo con il presidente Viktor Ianukovich per mettere fine alla grave crisi politica che sta scuotendo il Paese. Lo ha confermato uno dei tre principali capi del fronte anti-governativo, il nazionalista Oleg Tiaghnibok, citato da Interfax.

14:26 Polizia abbandona postazioni centro Kiev

Molte delle unità di polizia schierate nel centro di Kiev a difesa dei palazzi del potere stanno abbandonando le loro posizioni e stanno andando via su pullman del ministero dell'Interno. Secondo l'agenzia Interfax si tratta di circa 1.400 agenti.

14:17 Piazza dice sì ad accordo con Ianukovich

Dopo negoziati con i ministri degli Esteri tedesco Steinmeier e polacco Sikorski, gli attivisti di piazza Maidan hanno incaricato l'opposizione di firmare l'accordo sul futuro dell'Ucraina con il presidente Viktor Ianukovich. Lo annuncia il ministero degli Esteri tedesco.

14:05 Liberati i poliziotti catturati da oppositori

I manifestanti antigovernativi hanno liberato i poliziotti catturati ieri durante gli scontri nel centro di Kiev. Lo rende noto il ministero dell'Interno ucraino. Erano 67 gli agenti fatti prigionieri dagli insorti.

13:23 Attivisti respingono l'accordo Ue-Ianukovich

Euromaidan, che rappresenta gli attivisti in piazza a Kiev, respinge un possibile accordo con il presidente Viktor Ianukovich secondo quanto negoziato da Ue e Russia, rifiutando il compromesso di un voto presidenziale anticipata a settembre 2014. Lo indica su Twitter la stessa Euromaidan, che pretende le dimissioni immediate di Ianukovich.