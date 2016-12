11:02 - "Muoio". E' il drammatico tweet postato da un'infermiera ucraina di appena 21 anni, Olesya Zhukovskaya in piazza per protestare contro il governo di Kiev. Di lei si sa solo che è stata colpita al collo, come dimostra una foto che la ritrae mentre tiene una mano sulla ferita e nell'altra stringe il telefonino, mentre viene soccorsa e la sua giacca bianca si ricopre di sangue. Il messaggio ha fatto il giro della Rete, ritwittato oltre 1.900 volte e ripreso dai media internazionali. E così la foto. Centinaia di messaggi hanno seguito quello di Olesya, qualcuno su Facebook ha scritto che è viva, attaccata ad un respiratore, mentre altri hanno confermato che la ragazza è morta, poco dopo il suo tweet.