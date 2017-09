“Cosa indossavi?”: vestiti in mostra per sconfiggere i pregiudizi sulle violenze

Quante volte (sicuramente troppe) dopo un caso di violenza sessuale le vittime, i genitori o gli amici si sono sentiti dire "Ma che vestiti portava?". O, peggio ancora, "Vestita così se l'è cercata", come se gli aggressori fossero stati provocati. Proprio dal desiderio di sconfiggere questa consuetudine nasce "What Were You Wearing?", una mostra organizzata da Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione e formazione sessuale del Kansas. Semplice ma non scontato l'obiettivo della mostra nell'ateneo di Kansas City: annullare il senso di colpa dei superstiti e far capire che non possono esistere scusanti.