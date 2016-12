27 novembre 2014 "Bici fantasma", il foto-progetto per non dimenticare i ciclisti travolti sulle strade Ogni scatto rappresenta una vita perduta. A realizzare le immagini è stata la fotografa Genea Barnes che ha viaggiato per 45 città di 24 Stati americani Tweet google 0 Invia ad un amico

11:04 - Dipinte di bianco, con un mazzo di fiori accanto, posizionate nei pressi di incroci dove ciclisti hanno perso la vita: sono le "bici fantasma" che la fotografa 41enne Genea Barnes ha immortalato viaggiando per gli Stati Uniti. Per portare a termine il progetto "Ghost bikes" ha girato oltre 45 città di 24 Paesi americani. "Ho voluto realizzare questi scatti - ha spiegato - per non dimenticare mai le vittime e per aumentare la consapevolezza della gente".