Roma, ciclista travolto e ucciso: alla guida pregiudicato ubriaco e drogato

11:35 - Un uomo in sella a una bici è stato travolto e ucciso da un'auto ad Anzio, vicino Roma. E' accaduto nella notte. Alla guida della vettura, una Smart, un 43enne italiano pregiudicato che è risultato positivo ai test sul consumo di alcol e droga. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per omicidio colposo. La vittima non è stata ancora identificata, ma dovrebbe essere uno straniero. Sul posto i carabinieri.

La vittima era sprovvista di documenti, forse è di nazionalità pachistana e dovrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Il conducente dell'auto era da solo in macchina e si è fermato a prestare soccorso. Avrebbe precedenti penali per stupefacenti e reati contro la persona.