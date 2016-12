Salerno, pirata della strada investe quattro ciclisti: una vittima

15:10 - Un ciclista è morto e altri tre sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un'auto in località Campolongo sulla litoranea nel comune di Eboli (Salerno). Il conducente dell'automobile - una Fiat Multipla - è fuggito. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Eboli. Il ciclista è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale.

La vittima si trovava con un gruppo di quattro corridori amatoriali. L'uomo è deceduto mentre un'ambulanza lo stava portando all'ospedale di Battipaglia. Un suo compagno di corsa, rimasto ferito dopo l'incidente, è ora ricoverato e per lui sono in corso gli accertamenti clinici. Da quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni.



Gli altri due ciclisti del gruppo non hanno riportato lesioni significative.