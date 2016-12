Anziana travolta a Montefusco, preso dai carabinieri il pirata della strada

17:02 - I carabinieri hanno arrestato il pirata della strada che martedì sera ha investito un'anziana all'uscita dalla chiesa di Montefusco, nell'Avellinese. Giovannina De Vizia, 73 anni, è morta poche ore dopo all'ospedale "Fatebenefratelli" di Benevento. L'uomo, un muratore di 45 anni, ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai militari Mirabella Eclano, nell'Avellinese.

All'identificazione dell'investitore si è arrivati grazie ad alcune testimonianze e ai rilievi su alcuni pezzi del faro dell'auto, una Peugeot di colore grigio trovati sul posto. In un'autocarrozzeria di Benevento è stata trovata l'auto che il muratore aveva portato per farla riparare. L'uomo, a cui sono stati concessi gli arresti domiciliari, deve rispondere di omicidio colposo e omissione di soccorso.



La vittima, vedova e madre di tre figli, uno dei quali agente di polizia in servizio alla Questura di Avellino, è morta alcune ore dopo per le gravi ferite riportate.