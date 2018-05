PES 2019: prime immagini e informazioni

Grazie a un errore di PlayStation Hong Kong possiamo mostrarvi le prime immagini di PES 2019, in arrivo a settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Il gioco è stato mostrato per la prima volta dalla divisione cinese di Sony, che per sbaglio ha pubblicato la pagina prodotto prima dell'annuncio ufficiale. Nella pagina venivano illustrate le caratteristiche della simulazione di calcio firmata Konami, tra cui spiccavano: nuove licenze per i campionati, nuove meccaniche per MyClub e una modalità manageriale molto profonda.



In attesa di tutti i dettagli ufficiali, che non dovrebbero tardare più di tanto, vi mostriamo le tre immagini trapelate con Beckham, Coutinho e il pubblico dello stadio del Borussia Dortmund.