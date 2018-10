In occasione della recente Minecon 2018, evento dedicato interamente al mondo di Minecraft, gli sviluppatori di Mojang hanno annunciato un nuovo videogioco dedicato alla celeberrima saga creata da Markus Persson: si tratta di Minecraft: Dungeons, un'avventura con elementi dungeon crawler che sarà disponibile dal prossimo anno in esclusiva su PC.



In questo nuovo progetto, primo di una lunga serie di spin-off che espanderanno il mondo di Minecraft con nuovi generi ed esperienze, i giocatori potranno avventurarsi alla scoperta di pericolose segrete con l'ausilio di una squadra da quattro utenti, in un mondo che ricorda molto la serie Diablo di Blizzard.



Aspettando maggiori dettagli sul lancio, attualmente previsto per un generico 2019, vi lasciamo in compagnia del primo trailer ufficiale di Minecraft: Dungeons.