Minecraft: le città dell'End

19 luglio 2018 07:29 Minecraft: le città dellʼEnd Gli ultimi luoghi ancora inesplorati: rare strutture in cui trovare oggetti molto particolari!

Abbiamo sconfitto il drago a guardia dell'End e ammirato (o saltato) i titoli di coda del gioco... e adesso? Prima di lasciare per sempre – o quasi – questa dimensione, c’è ancora una cosa che rimane da fare: scovare una delle città nascoste nelle isole fluttuanti più remote. Scoprite come fare in questo ultimo episodio dedicato alla nostra guida a Minecraft.

Dopo aver distrutto il drago si genera automaticamente nell’area un nuovo, piccolo portale dell’End: grande appena un blocco, circondato da alcune unità di indistruttibile bedrock. Potrebbe essere anche in aria, quindi alziamo lo sguardo e cominciamo a cercarlo. Date le dimensioni ridotte, il metodo più semplice per passarvi attraverso è utilizzare una perla di Ender: con un click del tasto destro del mouse la lanceremo e verremo teletrasportati nel punto di impatto. Attenzione però: subiremo in ogni caso cinque danni durante l’operazione!



Lanciamo la nostra perla attraverso il portale per ritrovarci su una delle isole esterne dell’End - l’area in cui abbiamo combattuto il drago è, infatti, al centro di un arcipelago fluttuante tutto da esplorare. Dobbiamo armarci di pazienza e cominciare a girare da una all’altra in cerca della città; quando ne troveremo una, sbloccheremo il trofeo "Città al termine del gioco".



Questi agglomerati di strutture assomigliano a dei giganteschi alberi e si compongono di torri e stanze. La maggior parte di queste sono vuote, ma alcune nascondono dei forzieri contenenti oggetti molto preziosi (metalli rari, equipaggiamenti incantati, ecc.). Prendiamoci del tempo per esplorare ogni angolo, prima di controllare se è presente, in cielo, una nave!

C’è una buona probabilità che, per ogni città dell’End, venga generata anche un’imbarcazione volante che staziona nelle vicinanze. Come mostrato nell’immagine qui sopra, sulla prua della nave è posizionata una decorazione piuttosto inquietante (una testa di drago) e al suo interno nasconde numerose ricchezze: due pozioni di cura, altrettanti forzieri pieni di beni preziosi e un oggetto molto particolare – di cui parleremo tra poco.



Intanto, conosciamo i nuovi nemici che ci troveremo ad affrontare: gli Shulker!

Shulker



Salute: 30;

Armatura: 20 (chiuso) / 0 (aperto);

Danno: 4;

Drop: Guscio di Shulker.



Queste piccole ma rumorose creature si nascondono all’interno di blocchi, che si aprono e chiudono a intervalli regolari. Ci spareranno contro dei piccoli proiettili a ricerca, non tanto fastidiosi per il danno quanto per lo status che infliggono: levitazione. Una volta colpiti, fluttueremo verso l’alto per una decina di secondi – attenzione ai danni da caduta!