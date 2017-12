Jak & Daxter: una data per la collection per PS4

Finalmente conosciamo la data di uscita della collection di Jak & Daxter per PlayStation 4.



Dopo il debutto del primo episodio, risalente alla scorsa estate, Sony ha annunciato che Jak 2: Renegade, Jak 3 e Jak X usciranno sul PlayStation Store nella giornata di mercoledì 6 dicembre. I giochi saranno disponibili sia per l'acquisto singolo che in bundle ad un prezzo più conveniente.



Di solito, per questo genere di iniziative, ovvero i rifacimenti dei giochi per PlayStation 2, Sony vende ogni singolo titolo al prezzo di €9,99. Come da tradizione, i titoli sono degli adattamenti proposti a 1080p con tanto di Trofei sbloccabili.



Per chi non la conoscesse, la serie di Jak & Daxter, fatta eccezione per la parentesi racing di Jak X, è rappresentata da giochi di piattaforme ed è stata sviluppata da Naughty Dog dopo il successo di Crash Bandicoot su PS1 e prima di Uncharted e The Last of Us su PS3.