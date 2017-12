PlayStation 4 compie quattro anni

Sembra ieri, e invece già sono passati ben quattro anni dal fantomatico 29 novembre 2013, giorno in cui PlayStation 4 mise piede per la prima volta nei negozi italiani e nelle nostre case.



Ne è passata di acqua (e di capolavori!) sotto i ponti: abbiamo visto uscire tantissime colorazioni ed edizioni speciali della console, l’innovativo PlayStation VR, una revisione in formato slim e la potentissima PlayStation 4 Pro.



Come da tradizione per questo genere di eventi, ma anche per le festività più comuni, il reparto comunicazione di Sony Italia ha deciso di celebrare il compleanno di PS4 con una simpatica immagine che richiama il claim pubblicitario della console, “This is for the players”, e un messaggio che recita: "Buon quarto compleanno a tutti i giocatori PS4! Continuiamo a giocare insieme".



Quali sono i vostri ricordi più belli di questi primi quattro anni?