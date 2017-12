PlayStation Plus: i giochi gratis di dicembre 2017

Darksiders II: Deathinitive Edition (PS4) Kung Fu Panda: Showdown of the Legendary Legends (PS4) Until Dawn: Rush of Blood (PS Plus bonus – PS VR necessario) Dimmi Chi Sei! (PS Plus bonus – PlayLink) Xblaze Lost: Memories (PS3) Syberia Collection (PS3) Forma 8 (PS Vita & PS4) Wanted Corp (PS Vita)

Questi, invece, sono i giochi di novembre che saranno disponibili fino a lunedì 6 dicembre:



Worms Battlegrounds (PS4)

Bound (PS4/PS VR)

R-Type Dimensions (PS3)

Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic (PS3)

Dungeon Punks (PS Vita & PS4)

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse [Ep. 1 & 2] (PS Vita)



Vi ricordiamo, inoltre, che, sempre a partire dal 7 dicembre, sarà disponibile una beta esclusiva di Monster Hunter World, solo per gli abbonati al PlayStation Plus.



Il PlayStation Plus è un servizio a pagamento (mensile, trimestrale o annuale a seconda delle preferenze) che permette ai giocatori di PS4 di giocare online in multiplayer, scaricare giochi gratuiti per PS4, PS VR, PS3 e PS Vita, accedere ad offerte ed iniziative esclusive e caricare i propri salvataggi in rete per non avere paura di perderli al passaggio a una nuova console.