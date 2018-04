FIFA 18 ci porta ai Mondiali 2018 con un DLC gratuito

Electronic Arts potrebbe presto annunciare l’arrivo di un aggiornamento gratuito per FIFA 18, che darà ai giocatori la possibilità di cimentarsi in una nuova modalità dedicata alla Coppa del Mondo che si terrà in Russia il prossimo giugno.



La notizia non sorprende, dal momento che l’azienda ci ha abituato a lanciare puntualmente un capitolo dedicato ai Mondiali, dapprima sotto forma di gioco a sé stante (dunque da acquistare separatamente), e poi come contenuto aggiuntivo da applicare al titolo principale.



Ed è proprio questo il caso di FIFA 18, che stando al codice sorgente della versione Switch sarà presto impreziosito da un DLC gratuito che introdurrà i contenuti per i Mondiali 2018, con le rose aggiornate delle nazionali partecipanti e il format ufficiale del campionato.