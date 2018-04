I migliori videogiochi di calcio della storia

C'è stato un periodo, nella storia dei videogiochi, in cui il mercato non era sovrastato da due soli grandi giochi di calcio, ovvero PES e FIFA: i negozi brulicavano di simulazioni più o meno fedeli, titoli arcade, manageriali, varianti meno serie e vie di mezzo assolutamente piacevoli da inserire nella propria console e nei propri PC.



Pensate ai meno importanti giochi dedicati a Ronaldo o a The Mission, il videogioco basato sulla famosa pubblicità con Davids e soci, ma anche ai predecessori di Pro Evolution Soccer, come Winning Eleven 3 per la prima PlayStation, o le varianti "stradali" del calcio secondo Electronic Arts, che portavano il nome di FIFA Street. Dal Commodore alla PlayStation 4 ne è stata fatta di strada anche in termini di realismo e fedeltà visiva: chi avrebbe mai immaginato che saremmo passati da una manciata di pixel a un Cristiano Ronaldo riprodotto alla perfezione?



Come siamo arrivati, quindi, a PES 2018 e FIFA 18? Noi di Mastergame abbiamo deciso di ripercorrere l'evoluzione dei giochi di calcio con una galleria, che vi consigliamo di aprire a tutto schermo, composta da quelli che, a nostro parere, sono i capolavori indiscussi del genere.